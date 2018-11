Gäste fliehen panisch aus überfluteter Pizzeria

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Pizzeria im sizilianischen Bolognetta, das circa 28 Kilometer von Palermo entfernt liegt, wurde aufgrund der schweren Unwetter in Italien innerhalb kurzer Zeit unter Wasser gesetzt.

Der sizilianische Wetterdienst «Centro Meteorologico Sicilia» hat auf Facebook ein Video geteilt das zeigt, wie die Gäste in Panik vor den Flutwellen flüchten und dabei immer wieder «Hilfe!» und «Raus hier!» rufen.

Nach den verheerenden Unwettern in Italien ist die Zahl der Toten landesweit auf über 30 gestiegen. Auf der süditalienischen Insel Sizilien starben allein in der Nacht zum Sonntag mindestens zwölf Menschen durch Überschwemmungen, darunter neun Mitglieder einer Familie, die in ihrem Landhaus nahe Palermo ums Leben kamen.

(L'essentiel)