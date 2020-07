Mann lässt Kind für ein Foto über dem Abgrund baumeln

Dieser Clip aus Peking lässt in Chinas sozialen Netzwerken die Wogen hochgehen: Am Sonntag wurde dort ein Fall von fahrlässiger Gefährdung eines Kindes gefilmt. Im Filmausschnitt, der jetzt auf Social Media kursiert, hält ein Mann ein Kind an den Händen am Straßenrand über einen Abgrund.

Ein weiterer Mann fotografiert den Knirps, der sich mit den Füßen an der Steilwand abstützt. Es war zunächst unklar, ob es sich um Vater und Sohn handelt.

