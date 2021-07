Kosovo trauert um die Todesopfer von Busunglück

Kosovo hat am Montag der zehn Bürgerinnen und Bürger gedacht, die bei einem Busunfall in Kroatien getötet wurden. Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt, das Parlament verschob seine Sitzung. Eine Person befand sich nach dem Unglück vom Sonntagmorgen nach Angaben des kosovarischen Außenministeriums noch im Krankenhaus in ernstem Zustand. 15 befänden sich in stabilem Zustand und 26 weitere seien aus dem Krankenhaus entlassen worden.

«Viele von ihnen, vor allem die Kinder, hatten die Erfahrung von Horror ins Gesicht geschrieben», teilte die kosovarische Außenministerin Donika Gervalla-Schwarz nach der Rückkehr aus Kroatien bei Facebook mit.

Der Bus mit 65 Passagieren und zwei Fahrern war auf der Fahrt von Frankfurt in den Kosovo von einer Schnellstraße abgekommen. Die Person am Steuer war Behördenangaben zufolge kurz eingeschlafen und hatte die Kontrolle über den Bus verloren. Der Fahrer wurde festgenommen. Der Unfall ereignete sich nahe der Stadt Slavonski Brod.

(L'essentiel/dpa/pme)