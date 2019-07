Leichnam von Florijana Ismaili gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Feuerwehrtaucher haben den Leichnam der 24-jährigen Florijana Ismaili gefunden. Wie der Corriere di Como berichtet, wurde der leblose Körper der Nationalspielerin in einem sehr tiefen Bereich des Sees entdeckt – unweit der Stelle, wo sie am vergangenen Samstag als vermisst gemeldet wurde. Die Leiche von Ismaili lag in rund 204 Meter Tiefe.

Ismaili wurde 2014 zum ersten Mal in das Nationalkader berufen. Sie absolvierte 33 Spiele und nahm an der WM 2015 teil. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr verpasste die Nati. Erst vor zwei Wochen hatte sie das letzte Länderspiel bestritten. Ismaili spielt seit dem Jahr 2011 für die Young Boys aus Bern.

+++ Update folgt... +++

(L'essentiel/fss)