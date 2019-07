Gäste springen vom Balkon, um sich zu retten

600 Touristen sind wegen eines Brandes in einem Hotel in Mallorcas Touristenhochburg El Arenal vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Mehrere Menschen mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden, wie die örtliche Feuerwehr via Twitter mitteilte.

Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache kurz nach 5.00 Uhr morgens im Hotel Whala Beach an der Playa de Palma ausgebrochen und habe wegen starker Rauchentwicklung erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden können, berichtete die mallorquinische Zeitung «Ultima Hora».

Schweizer Touristen waren auch dabei

Der Schweizer Bas Metsemakers (26) erzählt dem «Blick», wie er und sein Kollege den Brand erlebten: «Jemand vom Hotel rief, wir sollten sofort das Zimmer verlassen.». Der zweite Stock des Hotels sei voller Rauch gewesen, zahlreiche Gäste auf den Balkonen gefangen.

Die Feuerwehr rettete die Touristen per Feuerleiter. Für einige wurde die Zeit knapp: «Ich habe gesehen, wie zwei Gäste vom Balkon springen mussten, um ihr Leben zu retten», so Metsemakers weiter zu «Blick».

67 Menschen mussten medizinisch versorgt werden, wie das «Diario de Mallorca» schrieb. Die Mehrzahl sei vor Ort betreut worden, 14 der Verletzten seien in Spitäter gebracht worden. Die meisten hätten Rauchvergiftungen erlitten, einige auch Verbrennungen. Die Einsatzkräfte waren mit rund zehn Ambulanzen im Einsatz.

Dutzende Menschen mussten medizinisch versorgt werden, die meisten erlitten Rauchvergiftungen, einige auch Verbrennungen. (Video: Youtube/Ultima Hora)

(L'essentiel/kle/sda)