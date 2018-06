Florians Eltern sind 72 und 58 Jahre alt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Flora und Sjdi sind zum ersten Mal Eltern geworden. Der kleine Florian kam am Freitag im Klinikum Leverkusen in Nordrhein-Westfalen zur Welt. Das Besondere an dieser Geschichte: Flora ist 58 Jahre alt, ihr Mann 72. «Das Wunder von Leverkusen», nannte die Leverkusener Babymesse auf ihrer Facebook-Seite das Baby.

«Ein absolutes Wunschkind», sagte der Vater zur «Rheinischen Post». 24 Jahre lang hätten seine Frau und er versucht, ein Kind zu bekommen. «Nun hat es endlich geklappt», sagte Sjdi. Flora ist auf natürlichem Weg schwanger geworden. Bei vielen Frauen haben in ihrem Alter längst die Wechseljahre eingesetzt. «Wir haben nicht mehr damit gerechnet, doch noch Eltern zu werden», erklärt der Vater. «Als meine Frau dann routinemäßig zum Frauenarzt ging und er ihr sagte, sie sei schwanger, war sie bereits im dritten Monat.»

«Niemand sollte darüber urteilen»

Auch für die leitende Oberärztin Elif Cigdem Inan war Florians Geburt ein «spannendes Erlebnis». «Über 40-Jährige haben wir öfter, aber eine Schwangerschaft mit 58 Jahren – das ist schon sehr besonders», sagte Inan.

Viele Menschen halten es für egoistisch, in diesem Alter noch ein Kind zu haben, ist sich die Oberärztin bewusst. «Ich finde das nicht fair», sagt sie. «Niemand sollte darüber urteilen. Jede Frau sollte ein Kind haben, wenn sie es sich so sehr wünscht. Schließlich sind Kinder das Schönste, was einem passieren kann.»

(L'essentiel/kle)