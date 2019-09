«Ich habe einen Kopfschuss überlebt»

«Ich weiß nicht, warum ich es überlebt habe. Ich hatte wohl tausend Schutzengel», sagt Natascha. Es passierte in der Nacht auf den 29. Juli 2012 gegen 1 Uhr. Die damals 18-Jährige war allein auf dem Heimweg. Plötzlich hörte die junge Frau Schritte hinter sich. Sie lief schneller, doch die Schritte kamen näher.

Dann spürte sie eine Art heftigen Schlag auf den Hinterkopf – dass es eine Patrone war, die sich in ihren Hinterkopf bohrte, wusste sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. «Zuerst spürte ich den Schmerz, aber dann wurde ich wütend. Ich meine, was erlaubt sich so jemand, mir einfach so weh zu tun?», sagt die heute 25-Jährige zu L'essenteil. Sie drehte sich herum und kratzte den Täter mit ihren langen Fingernägeln. «Ich versuchte, mich zu wehren. Ich stach ihm meine Nägel in die Augen, riss an seinem Ohr und trat ihn.»

Heinz K. wollte Natascha töten und vergewaltigen

Im Gerangel fielen die beiden zu Boden. Er würgte die zierliche Frau. Natascha wurde schwarz vor Augen. «Alles, was mir da durch den Kopf ging, war: ‹Wenn ich jetzt ohnmächtig werde, bin ich tot.›» Sie fing an, laut zu schreien und sich zu wehren. Mit Erfolg. Der Täter ließ von ihr ab und flüchtete. Auch Natascha rannte nach Hause. Dort rief sie mit ihrer Mutter die Polizei. Wenig später konnte die Familie aufatmen: Der Angreifer konnte gefasst werden. Nataschas Kratzspuren hätten ihn identifiziert. Es handelte sich um Heinz K.* Er gab an, dass er die junge Frau töten und sich an ihrer Leiche vergehen wollte. Das gestand er noch im Polizeiauto. «Ich rate allen, die jemals in eine solche Situation kommen sollten, sich zu wehren. Sonst kann man nur verlieren», so Natascha.

«Ich dachte noch: ‹Zum Glück hat er nicht geschossen.›»

Nachdem er festgenommen worden war, brachte die Polizei Natascha an den Tatort. «Als wir dort waren, sah ich eine Pistole am Boden liegen. Ich war noch froh und dachte: ‹Zum Glück hat er mich nur mit der Waffe gehauen und nicht geschossen.›» Zur Befundaufnahme musste die Frau ins Krankenhaus gebracht werden. «Ich weiß noch, dass meine größte Angst war, dass mein Tunnel im Ohr kaputt sein und ich jetzt ein eingerissenes Ohrläppchen haben könnte.»

Vor Ort entdeckte ihre Mutter dann etwas Glänzendes in ihrer Kopfwunde. Daraufhin fing der Arzt an, mit einer Pinzette herumzustochern. «Ich werde nie das Geräusch vergessen, wie Metall gegen Metall schabt. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut», so die 25-Jährige. Wenig später holte der Arzt einen kleinen, metallenen Gegenstand aus der Kopfhaut. Ein Projektil. Heinz K. hatte aus nächster Nähe den Abzug gedrückt. Natascha überlebte nur, da die Patrone einen Defekt hatte.

Eltern des Täters beschuldigen Natascha

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ging es ihr zunächst erstaunlich gut – sogar am Tatort konnte sie vorbeigehen. Eingeholt hat sie die Horrornacht, als sie die Eltern des Angreifers im September 2012 auf der Straße grüßten. «Ich hatte ihre Gesichter in den Medien gesehen.» Im «Blick» hätten sie ihren Sohn verteidigt und behauptet, es müsse ihre Waffe gewesen sein. Das habe sie getroffen. «Noch auf der Straße habe ich angefangen zu weinen.» Ab diesem Zeitpunkt mussten ihre Eltern sie jeweils abholen und bringen. Allein hinauszugehen, sei nicht mehr möglich gewesen.

«Hätte ich aufgegeben, hätte er gewonnen»

Für Natascha war der Weg zurück ein langer Prozess. Bei der Bewältigung der Angstzustände hat ihr vor allem der Wegzug aus dem Elternhaus geholfen: «Die neue Umgebung tat mir gut. So musste ich nicht mehr jeden Tag am Tatort vorbei.» Aber auch ihr Hund half ihr, wieder allein hinauszugehen.

Ganz weg ist die Angst noch nicht: «Wenn jemand hinter mir läuft oder nach mir aufs WC geht, kommt sie wieder. Einmal habe ich wegen eines Joggers angefangen zu schreien.» Daher vermeide sie es, in dunklen Gassen unterwegs zu sein oder abends auszugehen.

Dennoch hat es die junge Frau gemeistert. Sie arbeitet als Fotografin, ist verheiratet und steht mit beiden Beinen fest im Leben. «Aufgeben war für mich nie eine Option. Dann hätte er gewonnen.»

Das Strafmaß von Heinz K. hält die 25-Jährige für gerechtfertigt. Wichtig war für sie nur, dass er weggesperrt wird. «Ich finde nicht, dass er die Todesstrafe verdient hätte. Ich glaube eher, dass er Hilfe braucht.» Sie vertraue darauf, dass die Experten den Verwahrten richtig einschätzen würden. Doch selbst wenn er freikäme, ist sie sich sicher: «Auch dann wird er mich nicht kaputtmachen.»

(L'essentiel)