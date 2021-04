Alligator stört Berufsverkehr in Houston

Der Straßenverkehr in der texanischen Metropole Texas kann ein Alptraum sein – am Mittwoch glich er eher einem Zoo. Eine Kuh und ein Alligator unternahmen unabhängig voneinander Spritztouren und hielten damit zahlreiche Berufspendler auf. Die Kuh wurde am Morgen östlich von Houston gesichtet. Sie war aus einer nahe gelegenen Farm ausgebüxt. Ein Fußgänger habe versucht, das Tier an die Leine zu nehmen, twitterte Sheriff Ed Gonzales. Polizisten brachten das Rindvieh zu einem Friedhof, wo sie es auf einen Anhänger luden und dem Besitzer übergaben.

Stunden später ließ sich ein erboster Alligator auf dem Seitenstreifen einer viel befahrenen Brücke in der Nähe des Houstoner Vororts Baytown nieder. Die Polizei sperrte mindestens eine Fahrspur. Tierschützer legten dem Tier ein Seil um den Hals. Nachdem sich der Alligator eine Weile auf dem Boden gewunden hatte, konnten die Beamten ihn bändigen und ihm das Maul zukleben. Das Tier sei ans Wasser gebracht und dort freigelassen worden, berichtete der Fernsehsender KTRK-TV.

(L'essentiel/DPA/chk)