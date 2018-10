Rätsel um abgesetzten Zweijährigen ist gelöst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Mittwoch war bei der Polizei in Montgomery im US-Staat Texas ein seltsamer Anruf eingegangen. Eine Frau hatte berichtet, sie habe vor ihrer Türe ein zweijähriges Kind alleine aufgefunden. Zuvor habe jemand an ihrer Türe geklingelt und geklopft. Nun konnte die Identität des Kindes geklärt werden.

Dank dem Videomaterial aus einer Überwachungskamera, konnte der Vater des Kindes ausfindig gemacht werden. Dies geschah rein zufällig bei der Befragung der Anwohner der Residenz. Dabei erkannte ein Mann seinen eigenen Sohn im Video wieder.

An falscher Adresse abgesetzt

Er erklärt die Situation wie folgt: Am Vortag habe er von der Mutter des Kindes eine Textnachricht erhalten, dass eine Bekannte von ihr das Kind bei ihm zu Hause absetzen werde. Als das Kind allerdings nicht auftauchte, nahm der Mann an, dass sich die Pläne der Mutter geändert haben und verließ seine Wohnung. Aus dem Video geht dann deutlich hervor, dass das Kind schlicht bei der falschen Adresse abgesetzt wurde.

Wie schnell das Kind an seine Eltern zurückgegeben wird, ist noch unklar. Die Ermittlungen sind noch im Gange und werden an die Staatsanwaltschaft in Montgomery übergeben.

(L'essentiel/doz)