Stripperin stürzt 5 Meter von Stange – und tanzt weiter

Genea Sky liegt mit einem gebrochenen Kiefer, kaputten Zähnen und verstauchten Knöcheln im Krankenhaus, kann mittlerweile aber schon wieder lachen. Die junge Frau verdient sich ihre Brötchen als Stripperin in einem Club in Texas und war am vergangenen Wochenende von einer Poledance-Stange gestürzt.

Sky stand gerade auf der Bühne und unterhielt das Publikum mit ihrer Tanzeinlage. Während eines Songs kletterte sie dann die Stange hinauf und wollte wieder nach unten rutschen.

Tanz-Performance geht schief

Doch die Performance ging gewaltig schief. Die Stripperin verlor den Halt, fiel zirka fünf Meter hinab und schlug mit dem Gesicht auf dem Boden auf. Nach dem Sturz bewies Sky dann, dass sie Nerven und offenbar auch Knochen aus Stahl hat. Die Stripperin «twerkte» einfach weiter und beendete ihren Tanz. Erst danach wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Im Krankenhaus musste die junge Frau dann aufgrund ihrer Verletzungen operiert werden. Mittlerweile geht es Sky aber bereits wieder besser.

Spendenaufruf

Eine gute Freundin von Genea Sky hat auf der Seite «GoFundMe» nun um Spenden gebeten, damit sich die Frau die teure Medizin leisten kann.

20.000 Dollar werden benötigt, 13.000 Dollar konnten bereits gesammelt werden. Auf ihrer Instagram-Seite hat sich Sky für die vielen Spenden und Genesungswünsche bedankt. Ob und wann sie wieder an der Stange tanzen wird, ist nicht bekannt.

(L'essentiel)