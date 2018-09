Mann reist 900 Kilometer für gestohlenes Rad

Die Suche nach seinem gestohlenen Fahrrad entwickelte sich für Leslie Keijzer zur Odyssee. Dem 31-Jährigen war während einer Fahrradtour mit Freunden im Juni im Süden der Niederlande sein hochwertiges Gefährt gestohlen worden.

Als die sechs Männer nach einer Etappe in einem Hotel in Valkenburg übernachten wollten, stellten sie die teuren Rennräder zusammengekettet in ihren Van. Am nächsten Morgen war die Tür des Vans aufgebrochen und die Fahrräder waren weg.

Polizei bleibt tatenlos

Keijzer wollte Anzeige bei der lokalen Polizei erstatten. Schließlich hatte er erst wenige Wochen zuvor die Sonderedition des Rennboliden von Weltmeister Peter Sagan im Wert von rund 12.500 Euro erworben, wie das Portal AD.nl berichtet. Doch die Beamten hielten es nicht für nötig, beim Tatort vorbeizuschauen. Stattdessen sollte Keijzer eine Anzeige per Internetformular ausfüllen.

So entschied sich der Holländer, der Sache selbst nachzugehen. Er postete auf mehreren Plattformen ein Foto seines Fahrräder und bat die Nutzer um Hinweise. Kurz danach meldete sich ein junger Mann aus Maastricht. Ihm sei das Rad für 600 Euro angeboten worden. Keijzer schrieb zurück: «Kaufe es sofort, dann regeln wir das finanziell untereinander.» Es war schon zu spät, das Fahrrad war bereits weg.

Ohne Finderlohn geht gar nichts

Die Hoffnung, sein Fahrrad zu finden, schwand von Tag zu Tag – bis sich Ende August ein Triathlet aus Vilnius, der Hauptstadt Litauens, auf Facebook bei ihm meldete. «Ich glaube, ich habe dein Fahrrad gekauft», schrieb der Mann. Und tatsächlich war das so: Die Seriennummer stimmte überein.

Der Litauer erklärte, er habe das Fahrrad online bei einem Händler in Tarnowo Podgórne in Polen gesehen. Der vereinbarte Preis von 5600 Euro erschien ihm jedoch etwas tief, worauf er im Netz recherchierte – und so auf Keijzers Hilferuf stieß. Der Mann forderte jedoch einen Finderlohn von 2500 Euro. Als Keijzer ihn bat, diesen hohen Betrag zu revidieren, blockierte ihn der Litauer auf Facebook.

Ein glücklicher Anruf aus Polen

«Ich wusste aber, dass ich auf der richtigen Spur war», sagte Keijzer der Zeitung Telegraaf. Über Linkedin machte er den Litauer erneut ausfindig und ließ nicht locker, bis der Mann ihm die Adresse des polnischen Fahrradhändlers gab, bei dem er das Gefährt erworben hatte. Weil ihm die Sache dubios erschien, hatte er den Kauf des Peter-Sagan-Rades mittlerweile wieder storniert.

Keijzer kontaktierte daraufhin die Behörden in Tarnowo Podgórne sowie die niederländische Botschaft in Polen. Mit Erfolg: Die Polizei stattete dem Fahrradhändler einen Besuch ab und konfiszierte das gestohlene Fahrrad. Wie sich später herausstellte, war es nicht das einzige.

Am Tag darauf erhielt Keijzer einen erfreulichen Anruf: Er dürfe sein Fahrrad gern auf dem Polizeiposten abholen. So machte sich der Holländer mit einem Freund auf den langen Weg nach Polen. Vor Ort stellte er fest, dass die Pedale abmontiert worden waren und das Fahrrad ein paar Kratzer hatte, doch Leslie Keijzer war außer sich vor Freude.

(L'essentiel/kle)