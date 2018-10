Frau bewahrt toten Mann 1,5 Jahre zu Hause auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine 73-jährige Frau hat in Deutschland ihren toten Ehemann eineinhalb Jahre lang in der gemeinsamen Wohnung aufbewahrt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigte am Montag den Vorfall.

Demnach machte sich der Verwalter einer zweistöckigen Wohnung im Hamburger Stadtteil Pöseldorf Sorgen um das Ehepaar. Er hatte den Ehemann seit eineinhalb Jahren nicht gesehen und verständigte die Polizei, die am 19. September nach dem Rechten sah. Als die Ehefrau ein verschlossenes Zimmer nicht öffnen wollte, wurden die Beamten misstrauisch.

«Hatte wohl Schwierigkeiten, loszulassen»

Auf dem Bett in dem Zimmer fanden sie die schon stark verweste Leiche des Ehemannes. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, fand aber keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.

«Es handelt sich wohl um ein tragisches Familiengeschehen», sagte Sprecherin Nana Frombach. «Die alte Dame hatte wohl Schwierigkeiten, loszulassen.»

(L'essentiel/sda)