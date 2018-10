Die Krankenschwester, die Kinder tötete

1991 arbeitete Beverly Allitt als Kinderkrankenschwester in einem Krankenhaus in Grantham. Bereits kurze Zeit nach ihrer Einstellung stieg die Sterberate bei den kleinsten Patienten massiv an. Aber erst als Dokumente und Notizen der anderen Krankenschwestern verschwanden, gab es Ermittlungen.

Allitt litt vermutlich am Münchhausen-Syndrom

Bereits als Kind zeigte Beverly Allitt Anzeichen des Münchhausen-Syndroms: Bei dieser Krankheit erfinden die Betroffenen Krankheiten (oder fügen sich Verletzungen zu), um damit Aufmerksamkeit und Mitleid zu bekommen.

Allitt trug oft Pflaster und Verbände, ohne verletzt zu sein. Angeblich wurde sie mit einem Blinddarmdurchbruch in ein Krankenhaus eingeliefert, die Ärzte fanden bei der Operation aber nur einen völlig gesunden Blinddarm. Allitt sei auch nicht davor zurückgeschreckt, sich selbst zu verletzen – mit Messern, Glasscherben oder anderen Werkzeugen.

Stellvertretersyndrom oder Münchhausen by Proxy

Dieses Verhalten ist ein deutliches Zeichen für das Münchhausen-Syndrom. Vielen Betroffenen reicht die eigene Aufmerksamkeit aber irgendwann nicht mehr aus – sie wollen andere «krank machen». Dieses Phänomen nennt man Münchhausen-Stellvertretersyndrom oder Münchhausen by Proxy.

Bei einer Krankenschwester wie Beverly Allitt spielte wohl auch ihr Beruf eine Rolle: Sie wollte als Heldin dastehen, die Krankheiten (die sie verursacht hatte) bei den Kindern heilt oder zumindest die Symptome lindert. Ihr erstes Opfer fand Allitt in Liam Taylor.

Die Opfer des Todesengels

Liam war nur sieben Monate alt, als er wegen einer Lungen-Infektion ins Krankenhaus kam. Unter der Aufsicht von Allitt wurden seine Symptome schlimmer, bis er schließlich am 23. Februar 1991 starb. Einen Monat darauf starb Timothy Hardwick, ein 11-Jähriger mit Epilepsie, ebenfalls durch die Hand von Beverly Allitt.

Ein einjähriges Mädchen, Kayley Desmond, hatte Glück: Sie hatte ebenfalls eine Lungeninfektion, von der sie sich aber zu erholen schien. Am 8. März erlitt die Einjährige einen Herzinfarkt, konnte aber wiederbelebt werden. Bei der Verlegung in ein anderes Krankenhaus fiel den Krankenschwestern eine Einstichstelle am Körper des Mädchens auf – verfolgt wurde dieser Hinweis aber nicht.

Drei weitere Kinder unter Allitts Aufsicht konnten ebenfalls gerettet werden. Becky Philipps leider nicht: Das neugeborene Mädchen hatte Entzündungen an Magen und Dickdarm. Becky wurde zwar entlassen, starb aber einige Zeit später außerhalb des Krankenhauss. Sechs weitere Kinder erlitten lebensbedrohliche Komplikationen, überlebten aber.

Nicht so Claire Peck: Das 15 Monate alte Mädchen hatte Asthma und sollte das letzte Opfer von Todesengel Beverly Allitt werden. Claire erlitt zwei Herzinfarkte, sie verstarb am 22. April 1991. Hier wurden bei der Autopsie Unregelmäßigkeiten festgestellt: Die Kalium-Werte im Blut des Kindes waren viel zu hoch.

Mit Medikament vergiftet

Es wurde festgestellt, dass sich in Claires Blut Lignocaine befand, ein Medikament, das bei Erwachsenen mit Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird, für Kinder aber ungeeignet ist. Ermittlungen gab es aber erst, als Dokumente und Aufzeichnungen aus dem Krankenhaus verschwanden. Gefunden wurden sie im Haus von Beverly Allitt. Bei den folgenden Nachforschungen stießen die Ermittler schnell auf Allitts ungewöhnlich großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit.

Dieses Bedürfnis wurde auch bei der Gerichtsverhandlung ersichtlich: Während der Verhandlung verlor Allitt extrem viel Gewicht, die Ärzte diagnostizierten eine Magersucht. Am 28. Mai 1993 wurde Allitt wegen des Mordes an vier Kindern, des versuchten Mordes an drei Kindern und der schweren Körperverletzung in sechs weiteren Fällen verurteilt. Dafür sollte sie mindestens 40 Jahre ins Gefängnis, wurde aber stattdessen in eine psychiatrische Klinik gebracht, in der sie bis heute lebt.

