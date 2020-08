Mann tötet sich, weil Ehefrau keinen Sex mit ihm hat

Surndrasinh Parmar und seine Frau Geeta hatten im Oktober 2018 in Gujarat den Bund der Ehe geschlossen. Doch wie die Times of India schreibt, hatte die 32-Jährige dabei ein Gelübde abgelegt, dass sie nicht mit ihrem Gatten schlafen oder sexuell verkehren würde.

Das Paar soll in den 22 Monaten ihres Ehelebens dann tatsächlich keinen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Und unter diesem Umstand dürfte der Mann offenbar schwer gelitten haben. Surndrasinh und seine Frau sollen deshalb nämlich immer wieder in Streit geraten sein.

Muli Pamar, die Mutter von Surndrasinh, hatte sogar herausgefunden, dass ihr Sohn und seine Geeta gar kein gemeinsames Ehebett hatten, sondern in getrennten Betten schliefen. Der nicht stattgefundene Sex soll den Mann dann so in «psychischen Stress» versetzt haben, dass er keinen anderen Ausweg mehr kannte und sich schließlich das Leben nahm.

Ehefrau festgenommen

Laut Daily Mail hatten Angehörige den Verstorbenen Surndrasinh dann kurz nach einer Trauerfeier tot aufgefunden und sofort die Polizei verständigt. Noch während der Ermittlungen erhielten die Beamten dann den Hinweis, dass seine Frau Geeta am Ableben ihres Gatten nicht ganz unschuldig gewesen sein soll.

Die 32-Jährige wurde mittlerweile von der Polizei festgenommen. Der Fall wird nun von der Shaherkotda Polizei untersucht, die Untersuchungen laufen noch.

(L'essentiel/wil)