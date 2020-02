So sieht eine Corona-​​Kontrolle in China aus

Das Video erregt auf Tiktok gerade viel Aufsehen: Eine chinesische Spezialeinheit zeigt, wie sie gegen unkooperative Corona-Patienten vorgeht. In der Übung messen die Beamten an der Grenze zwischen den Provinzen Henan und Hubei, wo das Virus seinen Ursprung hat, zunächst die Temperatur des Fahrers. Als sich dieser weigert, in Quarantäne zu gehen, und Gas gibt, fährt ein Beamter ein Nagelbrett aus. Danach überwältigen die Polizisten den Fahrer unsanft.

(L'essentiel/uten)