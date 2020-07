Model wacht nach Nickerchen gelähmt auf

Es war ein Samstag, als sich Sofia zu Mittag in ihrer Wohnung in Fulham (GB) ausruhte – und in einem Albtraum erwachte. Das Model konnte sich nach seinem Nickerchen nicht mehr bewegen. Ärzte diagnostizierten eine seltene neurologische Autoimmunerkrankung, für die es keine Heilung gibt.

Doch Sofia will sich damit nicht zufriedengeben. Nach Monaten im Krankenhaus trainiert sie nun täglich mit Physiotherapeuten. Derzeit kann die Britin bereits ihr linkes Bein und die Arme wieder bewegen. Eine spezielle Therapie in den USA soll Sofia jetzt helfen, wieder gehen zu lernen. Um die 71.100 Euro teure Therapie zu finanzieren, werden Spenden gesammelt. Informationen auf www.gofundme.com

(L'essentiel/red)