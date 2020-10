Polizei nimmt Freund von totem Mädchen fest

Ein 33-Jähriger meldet am Freitag seine Schwester als vermisst. Die Ermittler suchten nach ihr im Duisburger Stadtteil Hochfeld, wo auch ein verlassenes Haus steht. Dieses ist in der näheren Umgebung beliebt bei Obdachlosen, aber auch Kinder und Jugendliche halten sich öfters am «Abenteuerspielplatz» auf.

Der Freund des Mädchens, ebenfalls erst 14 Jahre alt, wurde zufällig noch am selben Abend aufgegriffen. Besorgte Passanten meldeten der Polizei einen desorientiert wirkenden Jugendlichen. Der Polizei gegenüber verstrickte er sich in immer mehr Widersprüche, weswegen er vorläufig festgenommen wurde.

Unter Schutthaufen versteckt

Am Samstagabend konnte schließlich die Leiche des Mädchens in eben jenem Abbruchhaus gefunden werden. Jemand hatte sie unter einem Schutthaufen im Erdgeschoss vergraben, die Obduktion ergab «stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf». Ihr Freund nannte im Verlauf der Befragung auch den genauen Ort, an dem sie gefunden wurde.

Die Staatsanwaltschaft wird am Montag vorerst einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 14-Jährigen beantragen. Das verlassene Haus ist zwar durch einen Zaun gesichert, der hielt allerdings bisher kaum jemanden fern.

(L'essentiel/leo)