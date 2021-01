Frachtmaschine donnert durch Vogelschwarm

Turkish Airlines flight #TK6471 , a Boeing 777-F, struck a flock of birds on approach to Istanbul-Atatürk Airport, Turkey ????????. https://t.co/kmAUJbzLMn https://t.co/8GmW3XK8By

Eine Boeing 777F der Turkish Airlines ist am gestrigen Sonntag nach dem Start vom Istanbul-Atatürk Airport mit einem Vogelschwarm kollidiert, wie unter anderem die Luftfahrtnachrichten-Seite Aero.de berichtet. Zahlreiche Bilder auf Twitter zeugen von der blutigen Wucht des Aufpralls der Tiere.

Die beschädigte Frachtmaschine konnte nach einigen Schleifen sicher wieder am Ausgangsflughafen landen. Verletzt wurde niemand, die Boeing fällt aufgrund von nötigen Reparaturen auf unbestimmte Zeit aus.

