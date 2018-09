Mann (20) überfährt Laufvögel – und lacht dabei

Ein grausamer Fall von Tierquälerei in Australien sorgt weltweit für Entsetzen. Auf einem im Internet verbreiteten Video ist ein junger Mann zu sehen, der mit einem Geländewagen mindestens ein Dutzend Emus überfährt und dabei großen Spaß zu haben scheint. «Scheiß Emus», kommentiert der Fahrer und lacht in die Kamera. «Großartig: Den habe ich erwischt und den auch noch.»

Das Video entstand auf einer Schotterpiste in der kleinen Gemeinde Cowangie, etwa 500 Kilometern nordwestlich von Melbourne. Die Tierschutzorganisation RSPCA teilte den Clip auf ihrer Facebook-Seite, um Hinweise auf den «Emu-Killer» zu bekommen. Nach Ermittlungen der Polizei im Bundesstaat Victoria konnte der Mann mittlerweile festgenommen werden. Dem 20-Jährigen droht eine zweijährige Haftstrafe sowie eine Geldbuße in Höhe von umgerechnet rund 46.000 Euro.

«Ich dachte, sie würden aus dem Weg gehen»

Zuvor hatte es einen großen Aufschrei in der australischen Gesellschaft gegeben. Tierschutzorganisationen sprachen von einem «entsetzlichen» Vorfall und einer «klaren Missachtung dieser verletzlichen einheimischen Tiere».

In einem Fernsehinterview bei Channel 7 bedauert der Beschuldigte die Tat. «Ich dachte, sie würden aus dem Weg gehen, aber nein, sie blieben einfach da.» Am Anfang sei es noch «witzig» gewesen. Aber als er sah, dass alle Tiere, die er überfahren hatte, tot waren, «war es nicht mehr so witzig. Es war der größte Murks in meinem Leben. Ich bin nicht stolz darauf, es war eine dumme Idee.»

Die straußenartigen Emus kommen nur in Australien vor. Die Vögel mit dem grauen Federkleid werden bis zu zwei Meter groß und sind in ländlichen Gebieten verbreitet.

Warnung: Das Video enthält verstörendes Bildmaterial!

(L'essentiel)