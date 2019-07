«Du kriegst 270 Euro, Boy, wenn du oben ohne meine Karre putzt»: Was der Grindr-User mit seinem «dreckigen Auto» von Lars* wollte, war vergleichsweise unschuldig. Andere Männer teilten dem attraktiven 29-Jährigen direkt und auf teilweise sehr fordernde Art mit, dass sie mit ihm ins Bett wollten und ihn dafür gut bezahlen würden. Zum Beispiel so:

«Hallo, ich bin ein gepflegter älterer Herr, sehr großzügig und suche entspannten Zeitvertreib mit jüngerem Studenten. Melde dich doch bei Interesse, bin sehr großzügig.»

Sie wollen Studenten statt Stricher

«Junge Schwule werden auf Grindr dazu verleitet, ihren Körper zu verkaufen», sagt Lars. Auch Orlando*, ein 27-Jähriger mit dunklen Locken und markanten Wangenknochen erhält immer wieder entsprechende Angebote. «Zumeist sind die Kontakte ältere, dicke Männer, die auf dem normalen Datingmarkt keine Chance haben.» Er finde das «total abturnend».

Lars vermutet: «Diese User wollen nichts mit dem Sexmilieu zu tun haben und suchen explizit keine Stricher, sondern ‹unverbrauchte› junge Typen. Ich glaube, die Freier setzen gezielt auf die Geldnot von Studenten. Das finde ich problematisch», sagt der junge Mann aus der Schweiz. Aber Schwule in ganz Europa nutzen die App.

«Aus Geldnot habe ich meinen Körper verkauft»

Lars ist das beste Beispiel dafür, dass die Freier mit diesem Vorgehen immer wieder Erfolg haben. Als er während seines ersten Studienjahrs ohne Job war, konnte er dem schnellen Geld nicht widerstehen. «Ich hatte zuvor keine Sekunde daran gedacht, meinen Körper zu verkaufen – doch nach den vielen Angeboten habe ich es schließlich getan. Zweimal habe ich mich in Bern und in Luzern mit Männern getroffen, einmal mit einem schwulen Pärchen in einem Hotel.»

Für eine Stunde Liebesdienste erhielt er knapp 300 Euro. «Wir haben den Preis im Vornherein vereinbart, bezahlt wurde ich nach dem Sex. Ich war großzügig mit meiner Zeit und habe immer etwas überzogen.»

«Verstörend, wie schnell ich mich prostituierte»

Lars denkt nicht gern an seinen Nebenverdienst zurück: «Nach dem Sex habe ich mich wie leer gefühlt. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich es getan habe. Aber ich war Student und in chronischer Geldnot.» Nach den drei Treffen habe er einen Schlussstrich gezogen und stattdessen einen deutlich schlechter bezahlten Job in einem Kaufhaus angenommen. «Ich wollte nicht, dass das Anschaffen für mich Normalität wird. Ich finde es verstörend, wie schnell ich in die Prostitution gelockt wurde. Heute lehne ich jedes Angebot ab.»

Dass auf Grindr für Sex Cash geboten wird, ist keine Seltenheit – obwohl es ein klarer Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen darstellt. Grindr schreibt in seinen Community-Richtlinien: «Profile, in denen sexuelle Serviceleistungen angeboten werden (einschließlich Begleit- oder Maßageservices), führen zum Ausschluss.»

Mit dem Diamant-Emoji werben User für ihre Dienste

Besonders erfolgreich scheint die Plattform mit der Eindämmung der Prostitution nicht zu sein. «Es gibt unzählige Escorts auf Grindr. Sie kennzeichnen ihre Profile mit dem Emoji eines Diamanten und jeder weiß dann, was Sache ist», sagt Orlando. Dass Männer für Sex zahlen, stört Orlando und Lars nicht im Geringsten – aber dafür gebe es genug andere Apps und Websites. «Ich bin auf Grindr, weil ich tolle Männer kennenlernen will und Lust auf schöne Dates habe – mehr nicht!», so Orlando.

Roman Heggli, Geschäftsleiter der Schwulenorganisation Pink Cross, kennt das Phänomen: «Ich weiß, dass auf Grindr teilweise Geld für Sex geboten wird. Natürlich kann das als User mühsam sein, doch ich glaube nicht, dass wir mit einer Verbotskultur weiterkommen. Wichtig ist, dass es im legalen Rahmen bleibt, dass jeder Nein sagen kann und dieses Nein akzeptiert wird.»

Ist Grindr machtlos?

Grindr weist darauf hin, dass «unangemessene Aktivitäten» gemeldet werden können und Moderatoren die Profile gegebenenfalls entfernen. Lars hat das bereits mehrfach getan. «Wenn die Profile entfernt werden, machen die Männer wohl einfach ein neues. Langfristig nützt das nichts.»

*Namen von der Redaktion geändert

(L'essentiel/Zora Schaad)