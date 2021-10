Erdbeben versetzt Albanien in Angst und Schrecken

Ein Erdbeben der Stärke 4,8 hat am Sonntagabend Albanien erschüttert und viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der Seismologie-Zentrums ESMC knapp 55 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tirana. Der Erdstoß war nach Medienberichten auch in Lezha, Shkodra und Puka zu spüren. Viele Bewohner der größeren Städte verließen aus Angst vor weiteren Beben ihre Häuser und Wohnungen. Über Schäden lagen zunächst keine Berichte vor, hieß es in der Zeitung «Gazeta Shqiptare».

(L'essentiel/DPA/chk)