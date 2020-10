Derek Chauvin durfte das Gefängnis in Oak Park Heights wieder verlassen. Der Polizist, dem die Tötung von George Floyd, die massive landesweite Proteste auslöste, vorgeworfen wird, hinterlegte eine Kaution von einer Million US-Dollar, allerdings nicht in Bargeld. Dies berichtete Fox9.

Chauvin saß seit dem 31. Mai im Hochsicherheitsgefängnis in Isolationshaft. Die Anklage gegen ihn lautet auf vorsätzliche Tötung und Totschlag. Auf einem Video ist sichtbar, wie der Polizist minutenlang auf dem Nacken von George Floyd kniete, was diesen das Leben kostete.

Bildstrecke: Polizist zahlt hohe Kaution und kommt auf freien Fuß

Der auf mehreren Videoaufnahmen festgehaltene Tod des 46-jährigen Floyd in Minnesota hatte heftige Proteste in den USA und anderen Ländern ausgelöst. Ein Verkäufer hatte die Polizei wegen des Verdachts gerufen, dass Floyd mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt habe. Auf den Videos ist zu sehen, wie Floyd bei der Festnahme verwirrt agiert, von Platzangst spricht und sich nicht in ein Polizeiauto setzen lässt. Die Polizisten pressen ihn schließlich auf die Straße und einer der Beamten drückt sein Knie rund acht Minuten lang auf seinen Nacken. Der Polizist hört damit nicht auf, während Floyd sagt, er könne nicht atmen.

