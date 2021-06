Mann trägt Kinder aus Gefahrenzone

Bürgermeister meldet sich zu Wort

Sadiq Khan, der Bürgermeister Londons, hat auf Twitter sein Mitgefühl für die Menschen, die von der Explosion betroffen waren, mitgeteilt. Mittlerweile sei die Lage unter Kontrolle. Zwei Menschen hätten sich zwischenzeitlich wegen möglicher Rauchvergiftungen in ärztlicher Behandlung befunden. Außerdem fordert Khan die Menschen im Umkreis der U-Bahn-Station dazu auf, sich an die Anweisungen der Feuerwehr zu halten.

My thoughts are with all those affected by the very serious fire in Elephant and Castle, which is now under control. I’m in close contact with the Fire Commissioner and want to thank our emergency services who acted quickly to ensure residents & passengers were safely evacuated. https://t.co/w9sXwyvyHo — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 28, 2021

Geruch nach brennenden Elektrokabeln

Martin Bobrowski, ein Bauarbeiter, der gegenüber dem Bahnhof arbeitet, sagte zu «Daily Mail», er habe schon Ambulanzen und Polizeisirenen gehört, bevor er überhaupt Rauch aus dem Bahnhof kommen sah.

«Ich dachte, es sei ein Unfall in der Gegend passiert», sagt er. Dann habe er jedoch beobachtet, wie die Sicherheitskräfte die umliegenden Straßen blockierten. «Ich ging raus, um eine Zigarette zu rauchen, und sah den ganzen schwarzen Rauch», sagt der Augenzeuge. «Ich hatte ein bisschen Angst. Die Polizei sagte zunächst nichts. Der Geruch war schrecklich. Es roch nach brennenden Elektrokabeln.»

Moment der Explosion

Ein weiteres Video zeigt die Explosion in der Werkstatt aus einem anderen Blickwinkel:

Así la estación Elephant and Castle en London. Ya hay diez camiones de bomberos y 70 bomberos en el lugar



pic.twitter.com/swpyDgqMbB — rubeneus (@rubenanguiano) June 28, 2021

Feuer unter Kontrolle

Das Feuer bei der U-Station Elephant an Castle sei unter Kontrolle gebracht worden, meldet die Londoner Feuerwehr um 16.50 Uhr.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Bild zeigt Retter

Derzeit kursiert auf den Sozialen Medien ein Bild eines Polizisten, der zwei Kinder aus der Gefahrenzone trägt. Der Mann wird bereits als Held gefeiert.

Werkstatt-Angestellter berichtet

Ein Automechaniker, der in der Garage arbeitet, in der das Feuer ausgebrochen ist, erzählte «The Sun»: «Wir mussten alle aus der Werkstatt flüchten. Ich habe nicht gesehen, wie es angefangen hat. Wir waren zu sechst im Laden. Wir ließen all unsere Sachen drin und mussten sofort raus. Ich konnte sieben Meter hohe Flammen sehen.» Der Angestellte ließsogar sein Handy in der Werkstatt liegen.

Drei Autos befinden sich nach seinen Angaben in der Werkstatt. Auch andere Dinge, die «explodieren könnten», sagt er. «Also ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder hinein gelassen werden».

Ein Verletzter gemeldet

Nach wie vor ist unklar, ob es bei dem «schwerwiegenden Vorfall» Opfer gab. Beamte vor Ort sagten, dass die umliegenden Straßen wahrscheinlich mehrere Stunden gesperrt seien.

«Ein Mann wird vor Ort von einem Team des Londoner Rettungsdienstes behandelt», sagte ein Mitglied der London Fire Brigade zu Sky News.

Sechs Autos am brennen

Wie die Londoner Feuerwehr berichtet, stehen derzeit mehrere Bögen der Eisenbahnbrücke, sechs Autos und eine Telefonzelle in Brand.

Große Verkehrseinschränkungen

Die Explosion führt in London zu großen Einschränkungen. Gemäß «BBC» sind die Züge zwischen Blackfriars und Elephant and Castle, wo sich die Explosion ereignete, gestoppt. Die U-Bahn fährt ohne Halt durch die Station. Verschiedene Straßen wurden komplett gesperrt. Es wird geraten, das Gebiet zu umfahren und Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Re: #elephantandcastle fire

Trains: No @TLRailUK Blackfriars - Elephant & Castle

Tube: Northern line trains non stopping

Roads: New Kent Rd is shut from A3 Newington Causeway to A2 Bricklayers Arms, Walworth Rd & Elephant Rd also shut.

Avoid area + keep windows/ doors shut. Fi https://t.co/io5J0WJdm4 — BBC Radio London Travel (@BBCTravelAlert) June 28, 2021

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Rund 100 Feuerwehrleute waren am Montagnachmittag damit beschäftigt, den Brand nahe des Bahnhofs Elephant and Castle zu löschen, wie die London Fire Brigade auf Twitter mitteilte. Auf Social-Media-Videos ist zu sehen, wie sich riesige, dunkle Rauchschwaden über Hochhäusern auftürmen.

Wohl kein Terror-Angriff

Die Polizei gehe davon aus, dass die Explosion keinen terroristischen Hintergrund habe. Dies berichtet ein Londoner Radio auf Twitter.

We’re at #ElephantAndCastle where around 100 firefighters are tackling a blaze in the railway arches.



The station’s closed and buildings have been evacuated.



Police say the incident is not believed to be terror-related. pic.twitter.com/wcwDgOg5K5 — Greatest Hits Radio London News (@GHRLondonNews) June 28, 2021

Es werden weiterhin Menschen evakuiert

Die Polizei in London schreibt auf Twitter, dass weiterhin Passagiere aus der Zone rund um den Bahnhof evakuiert werden. Man solle das Gebiet meiden und sich von Fenstern fernhalten.

We are on scene at #ElephantCastle alongside our colleagues at @LondonFire and @metpoliceuk, following a fire close to the station.



Please follow @LondonFire for further updates ⬇️ https://t.co/EGMXT71LLP — British Transport Police (@BTP) June 28, 2021

Theater bietet Evakuierten Zuflucht «Wir haben vom Feuer bei Elephant and Castle gehört und hoffen, dass es allen gut geht», schreibt das nahegelegene Southwark Playhouse auf Twitter. «Falls du evakuiert wurdest und einen Ort zum hingehen brauchst, unsere Türe ist offen, wenn du dein Handy laden, etwas Wasser trinken oder dich an unsere Bar setzen willst.»

We are aware of the fire at Elephant and Castle and we hope everyone is OK.



If you've been evacuated and need somewhere to go our door is open for you to charge your phone, have some water or take a seat in our bar. We are 77-85 Newington Causeway - two minutes from the station. — Southwark Playhouse (@swkplay) June 28, 2021

Zehn Feuerwehrteams im Einsatz

Über Verletzte ist zurzeit nichts bekannt. Zehn Feuerwehrteams mit 70 Personen seien im Einsatz, meldet London Fire Brigade auf Twitter.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Autowerkstatt in Flammen

Wie Augenzeuginnen und -zeugen gegenüber «The Sun» berichten, soll eine Autowerkstatt und Tankstelle in der Nähe des Bahnhofs gegen 14.45 Uhr Feuer gefangen haben. Daraufhin sei die U-Bahn-Station geschlossen und alle Passagiere evakuiert worden.

Explosion bei Elephant and Castle

In der Nähe der U-Bahn-Station Elephant and Castle im Süden Londons ist es am Montag zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Bilder und Videos, die in den sozialen Medien geteilt werden, zeigen eine schwarze Rauchwolke über die Stadt ziehen.

(L'essentiel/Karin Leuthold)