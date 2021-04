Leihmutter zieht geborenes Kind ein Jahr lang groß

Emily Chrislip ist eine junge und gesunde Amerikanerin. Sie ist glücklich verheiratet und hat mit ihrem Mann einen kleinen Sohn. Sie entschied sich dazu, kinderlosen Eltern mit einer Leihmutterschaft zu helfen und meldete sich bei einer Agentur an. Über diese wurde auch schnell ein chinesisches Paar auf sie aufmerksam.

Geburt während Pandemie, und nun?

Dann ging alles ganz schnell. Emily wurde die befruchtete Eizelle eingepflanzt und sie wurde schwanger. Während der Schwangerschaft brach allerdings die Pandemie aus und die chinesischen Eltern hatten keine Möglichkeit mehr, ihr neugeborenes Mädchen abzuholen. Auch umgekehrt konnte man mit dem Säugling nicht nach China fliegen, also musste eine Lösung her.

«Sie ist wie meine kleine Cousine»

«Wir mochten die Vorstellung nicht, dass sie irgendeine Nanny-Agentur betreut und es fühlte sich einfach richtig an, sich um sie zu kümmern», erzählte die Leihmutter gegenüber TV-Show Good Morning America. Sie sagte auch, dass sie die Kleine zwar ausgetragen hätte, aber sie wie eine kleine Cousine sähe, um sich emotional nicht so sehr an das Kind zu binden.

Mit den biologischen Eltern besteht viel Kontakt per Video-Chat, aber die Sprachbarriere ist groß. Eines ist jedoch klar, der Abschied – wann immer er sein wird – steht fest und wird bestimmt nicht einfach. «Ich hoffe, dass wir ihr helfen können, sich an sie zu gewöhnen und ihnen beibringen können, welche kleinen Hinweise sie uns gibt und was sie bedeuten, wie ihr Tagesablauf so ist. Dass wir einfach hilfreich sein können.»

(L'essentiel/tine)