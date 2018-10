Polizei fasst Verdächtigen nach Mord an Reporterin

Die Leiche der bulgarischen Fernsehjournalistin Wiktorija Marinowa wurde am Samstag in einem Park am Donauufer in Russe entdeckt. Die 30-Jährige wurde vergewaltigt, geschlagen und anschließend erstickt. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, wie am Dienstag aus Regierungskreisen in Sofia verlautete. Das bulgarische Innenministerium lehnte vorerst eine Stellungnahme ab.

Die Polizei untersuchte mögliche berufliche oder persönliche Motive für die Tat. Ein Mordmotiv wegen ihrer Tätigkeit als Journalistin sei jedoch nicht «die ausschlaggebende Version», sagte Generalstaatsanwalt Zazarow.

Recherchen über Betrug mit EU-Fördergeldern

An der jüngsten Ausgabe der von Marinowa moderierten Sendung «Detektor» hatten Investigativjournalisten aus Bulgarien und Rumänien teilgenommen, die zu einem angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern recherchiert hatten. Landesweit war die Moderatorin kaum bekannt.

Das EU-Betrugsbekämpfungsamt Olaf wisse von Vorwürfen des möglichen Missbrauchs von EU-Förderung in Bulgarien, die in den vergangenen Wochen von Journalisten ans Licht gebracht wurden, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel auf Anfrage mit. Das Olaf werte derzeit die Informationen aus, um zu entscheiden, ob eine Ermittlung eingeleitet werden solle oder nicht.

Fall macht weltweit Schlagzeilen

Marinowas Tötung löste Entrüstung und Bestürzung weit über Bulgariens Grenzen hinweg aus. Angesichts mehrerer Gewalttaten gegen Journalisten mahnte die deutsche Bundesregierung den weltweiten Schutz der Pressefreiheit an. «Pressefreiheit ist ein elementares Bürgerrecht und ein fundamentales Grundrecht jeder demokratischen Gesellschaft», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Bundesregierung setze sich deshalb weltweit für den Schutz und die Sicherheit von Journalisten ein.

Anlass der Erklärung war unter anderem die Ermordung der bulgarischen Journalistin: «Mit tiefer Bestürzung haben wir von der brutalen und furchtbaren Ermordung der Journalistin Wiktorija Marinowa erfahren», sagte der AA-Sprecher. Noch gebe es keine belastbaren Erkenntnisse zum Tatmotiv. Entscheidend sei eine schnelle und umfassende Aufklärung. Ähnliche Stellungnahmen zu dem Mord an Wiktorija Marinowa kamen auch aus der EU-Kommission und dem Europaparlament.

