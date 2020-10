Vergifteter Hund wird lebendig begraben und flieht

Was diesem Schäferhund in Westrussland widerfahren ist, rührt nicht nur Tierfreunde zu Tränen. Der Hund wurde zuerst vergiftet und anschließend lebendig begraben. Irgendwie schaffte er es aber, sich auszugraben und aus seinem Grab zu fliehen.

Dann irrte er auf einer Landstraße herum, wie «Daily Star» berichtet. Er war aber so geschwächt, dass er nicht mehr weiter kam. Dort entdeckte ihn die 39-Jährige Olga Lysteva im strömenden Regen am Straßenrand. Sie fuhr zuerst einige Kilometer weiter, konnte jedoch nicht aufhören, an ihn zu denken und kehrte schließlich um, um ihn zu retten.

Rettung in letzter Sekunde

Als sie bei ihm ankam, lag der Schäferhund nass und erschöpft am Straßenrand. Die Russin hob ihn auf und brachte ihn auf dem Rücksitz ihres Autos zu einer Hunde-Rettungs-Station, die 160 Kilometer entfernt liegt.

Über Online-Aufrufe konnten die Besitzer ausfindig gemacht werden. Sie hatten dem siebenjährigen Hund ein Medikament injiziert, das ihn töten sollte. An der Einstichstelle war das Fell abrasiert. Sie behaupteten, das Tier hätte eingeschläfert werden müssen. Medizinische Untersuchungen ergaben allerdings, dass er bei bester Gesundheit war – er war lediglich leicht unterernährt. Inzwischen soll der Hund namens Kiryusha ein neues, liebevolles Zuhause gefunden haben.

