Koalas dürfen nach Buschbränden nach Hause

Während den Buschbränden in Australien war die Non-Profit-Naturschutzorganisation Science for Wildlife gemeinsam mit dem San Diego Zoo vor Ort und hat etliche Koalas vor dem Feuer-Tod gerettet. Hunderte Millionen Tiere sind bei den Buschfeuern verendet, darunter auch massenweise Koalas. Die Tiere, die überlebt haben, waren dehydriert und hatten Hunger. Science for Wildlife stellte Wasserstationen und Futter für wild lebende Tiere auf, um diese vor dem Verdursten oder Verhungern zu retten.

Nachdem sich die Wälder in Australien erholt haben und die geretteten Koalas im Taronga Zoo aufgepäppelt wurden, ist es nun an der Zeit, die Tiere wieder in ihr natürliches Zuhause zu lassen. 13 Koalas wurden vergangene Woche in den Blue Mountains ausgesetzt. «Sie schienen glücklich, wieder zu Hause zu sein», schreibt Science for Wildlife auf ihrer Facebook-Seite.

(L'essentiel/jil)