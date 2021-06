Forscher findet in Cloud frühe Corona-​​Gensequenzen

Vor rund einem Jahr verschwanden die Gensequenzen von insgesamt 241 Proben früher Covid-19-Fälle, die in Wuhan aufgetreten waren, aus einer internationalen Datenbank in den USA. Hochgeladen hatten diese zuvor Forscher aus der chinesischen Metropole. Nun hat der US-Virologe Jesse Bloom beim Stöbern in der Datencloud von Google 13 dieser unter mysteriösen Umständen gelöschten Gensequenzen wieder gefunden, wie die «New York Times» (Bezahlartikel) berichtet. Diese könnten wertvolle Erkenntnisse darüber enthalten, wann und wo genau das Corona-Virus von Fledermäusen oder anderen Tieren auf den Menschen übersprang.

Nach einer Untersuchung des Fundes schrieb Bloom in einer Fachpublikation, dass phylogenetische Analyse der gefundenen Sequenzen darauf hinweist, «dass die im Huanan-Fischmarkt entdeckten Sequenzen, die im Fokus des gemeinsamen Reports der WHO und China stehen, nicht vollständig repräsentativ für die früh in Wuhan gefundenen Viren» sind. Im Klartext: Sie unterscheiden sich deutlich von später gefundenen Gensequenzen – möglicherweise kursierten in Wuhan also schon Viren, bevor es Ende 2019 zum offiziellen Ausbruch gekommen war.

Neuer Zündstoff für die Labor-Theorie?

Warum die Sequenzen aus der Datenbank entfernt wurden, ist für Bloom nicht klar. Er vermutet laut dem Bericht jedoch, dass die Daten über die Sequenzen gelöscht wurden, «um ihre Existenz zu verschleiern». Die viel geäußerte Theorie, die Sars-CoV-2-Viren seien aus einem Hochsicherheitslabor für Virologie in Wuhan entwichen, unterstütze die Entdeckung nicht – allerdings widerlege sie sie auch nicht. Blooms Papier wurde noch nicht von Kollegen wissenschaftlich überprüft.

Laut einem US-Geheimdienstbericht sollen bereits im November 2019 mindestens drei Mitarbeiter des Instituts für Virologie in Wuhan mit Covid-ähnlichen Symptomen behandelt worden sein. US-Präsident Joe Biden hat Ende Mai die Geheimdienste beauftragt, einen Bericht zum Ursprung des Virus anzufertigen. Auch die WHO wurde aufgefordert, eine weitere Untersuchung dazu einzuleiten.

(L'essentiel/trx)