Passagier wird plötzlich aus Flugzeug gezerrt

Schock für die Passagiere eines Ryanair Flugs von London-Stansted nach Pisa: Anstatt in Richtung Italien abzuheben, musste der Flieger am Boden bleiben – und dann stürmte plötzlich auch noch Sicherheitspersonal in voller Schutzmontur die Kabine.

Zwei der Passagier wurden daraufhin aus der Maschine «entfernt», wie BBC berichtet. Videoaufnahmen eines Augenzeugen (siehe unten) zeigen den Vorfall, der die Reisenden verunsichert zurückließ. Doch was war passiert?

Ryanair flight to Pisa. Suspected corona boi on board #Ryanair pic.twitter.com/kBqtYJYOXE — Jamie ‘The James’ Jane (@FionnMurphy10) August 26, 2020

Coronavirus an Bord

Ein Mann hatte kurz vor dem Start eine SMS mit folgenschwerem Inhalt bekommen. In der Kurznachricht wurde dem Passagier das Ergebnis seines Corona-Tests mitgeteilt: es war positiv! Behörden und Flughafen setzten daraufhin alle Hebel in Bewegung, um eine Ausreise des Infizierten zu verhindern.

Der Mann und seine Begleitung mussten ihre Sitze verlassen und wurden von Sicherheitspersonal in einen isolierten Teil des Flughafens gebracht, wo sie den britischen Gesundheitsbehörden übergeben wurden.

Ansteckungsrisiko «gering»

In einer Stellungnahme zu dem Vorfall erklärte ein Sprecher Ryanairs, dass das Ansteckungsrisiko nur «gering, wenn überhaupt» gewesen sei. Sowohl der Infizierte als auch seine Begleitung hatten sich an alle Sicherheitsvorschriften gehalten und zu jeder Zeit ihre Schutzmasken getragen. Zudem hätten sie sich nur etwa zehn Minuten an Bord aufgehalten.

Nachdem ihre Sitzplätze und das Überkopf-Gepäckfach desinfiziert worden waren, konnte der Flieger mit 80 Minuten Verspätung dann doch noch in Richtung Pisa abheben.

(L'essentiel/rcp)