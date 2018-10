Tote nach Unwettern in Italien – Alarm in Kroatien

Heftige Unwetter haben weite Teile Italiens getroffen und mehrere Menschen das Leben gekostet. Die schweren Unwetter haben jetzt auch die kroatische Adria-Küste erfasst. Die Autobahnen rund um die nördliche Hafenstadt Rijeka wurden wegen Starkregens vorerst für den Verkehr gesperrt.

Der staatliche Wetterdienst erließ am Morgen für die gesamte kroatische Küstenregion höchste Warnstufe. Auch für das Hinterland bei Gospic und Knin wurde angesichts der herannahneden Schlechtwetterfront Alarm gegeben.

Fünf Tote in Italien

In Italien soll sich die Schlechtwetterfront mit Starkregen und Sturm am Montag noch auswachsen. Doch schon am Wochenende war die Lage schlimm: So starben in der südlichen Region Kalabrien vier Männer. Sie seien in der Nähe der Stadt Crotone von einem Erdrutsch getötet worden, als sie ein durch das Unwetter zerstörtes Rohr reparieren wollten, berichtete die Polizei. Beim Hafen von Catanzaro in Kalabrien fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot von der Strömung fortgerissen worden war.

Die Brenner-Autobahn wurde nach einem Murenabgang am Sonntagabend komplett gesperrt. Mehrere Fahrzeuge seien von den Erdmassen getroffen worden, es gebe einen Leichtverletzten, berichteten lokale Medien.

Da ist ganz schön was runter gekommen. Ein Glück, dass die Erde am Abend rutschte. Untertags war auf der A22 sehr viel los. @BR24 @elltra @LFVSuedtirol pic.twitter.com/sD5g4h7fTn— Rai Südtirol (@RaiSuedtirol) October 28, 2018

Der Zivilschutz sprach von außergewöhnlichen Wetterverhältnissen und rief zu maximaler Wachsamkeit auf. Zudem gaben die Behörden für weite Teile des Landes die höchste Alarmstufe aus.

Überschwemmter Markusplatz

In der Region Venetien wurden Überschwemmungen und Erdrutsche befürchtet. Schulen in der gesamten Region, in der auch Venedig liegt, blieben am Montag geschlossen. Der berühmte Markusplatz war schon am Sonntag überschwemmt. Der jährliche Marathon in der Lagunenstadt wurde dennoch abgehalten.

Nothing but respect to all the runners of the #Venice #marathon today. This is insane. pic.twitter.com/7nnO2WfnPT— Alexander Araya (@alxaraya) October 28, 2018

Auch in Rom bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen, die Menschen sollten nach Möglichkeit zuhause bleiben. Für Küstenorte warnte der Zivilschutz vor Sturmfluten. Auch in weiten Teilen der Toskana bleiben Schulen am Montag zu. Auf der Insel Elba stürzte zudem ein historischer Bergwerks-Steg im Meer ein.

Unwetter im Mittelmeerraum forderten 60 Tote

In den vergangenen Wochen haben heftige Unwetter die Länder rund ums Mittelmeer heimgesucht – mehr als 60 Menschen kamen ums Leben. Forscher glauben: Der Klimawandel macht Wetterkapriolen extremer.

«Die Temperatur der Meeresoberflächen hat sich durch die globale Erwärmung verändert», sagt Peter Hoffmann, Meteorologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). «Im Mittelmeer weist sie in diesem Jahr fast wieder einen Rekord auf.» Dadurch habe sich die Dynamik des Wetters verändert.

Klimawandel verschärft Umweltprobleme

«Es muss nicht unbedingt sein, dass die Häufigkeit von diesen Wetter-Extremen zunimmt, aber es ist wahrscheinlich, dass die Intensität zunimmt.» Starke Regenfälle werden also extremer, die Gefahr von Überschwemmungen steigt.

Dass es im Oktober, in der Übergangszeit vom Sommer zum Winter, im Mittelmeerraum etwas stärker regne, sei nicht ungewöhnlich, erklärt Klimaforscher Hoffmann. Das Mittelmeer heize sich im Sommer auf und speichere die Wärme länger als die Luft. Der Klimawandel aber steigere die Unterschiede zwischen Wasser- und Lufttemperatur: Die Heftigkeit der Regenfälle nehme zu.

«Das ist schon eine Folge des Klimawandels, dass sich durch die Summe von einzelnen Veränderungen, wie Temperaturanstiegen und Veränderungen der Wassertemperaturen, die Dynamik der Atmosphäre verändert», sagt Hoffmann. «Bestimmte Wetterphänomene wie Starkregen können jetzt im Mittelmeerraum extremer ausfallen als früher.»

Folgen nicht auf Mittelmeerraum beschränkt

Klimaveränderungen zeigten sich nicht nur in stärkeren Unwettern, schrieben andere Forscher im Fachblatt «Nature Climate Change». In einigen mediterranen Regionen komme es eher zu Wasserknappheit. In diesem Sommer riefen zum Beispiel die tunesischen Behörden die Bevölkerung dazu auf, Wasser zu sparen.

«Gesundheits- und Sicherheitsprobleme werden sich in den kommenden Jahrzehnten deutlich verschärfen, und die Ernährungssicherheit wird sich verschlechtern», sagt Elena Xoplaki von der Universität Giessen, Deutschland.

Niederschläge würden vor allem auf der Südseite des Mittelmeeres geringer ausfallen, was Risiken für die Landwirtschaft berge. «In politisch instabilen Ländern können die Folgen des Klimawandels zudem sozioökonomische Risiken darstellen, die zu Konflikten, Hungersnöten und Migration führen können.»

Die Folgen bleiben wohl nicht auf den Mittelmeerraum beschränkt. «Die Erwärmung der Wassertemperatur im Mittelmeer hat auch starke Auswirkungen auf die Regenmengen bei uns», sagt Klimaforscher Hoffmann. Die gesamte Dynamik der Atmosphäre verändere sich.

Die Hochwasserereignisse von 2002 und 2013 in Mitteleuropa hingen auch mit Entwicklungen im Mittelmeerraum zusammen. Tiefs transportierten mit Feuchtigkeit angereicherte Luftmassen nach Norden und ließen sie in Mitteleuropa abregnen.

(L'essentiel/gux/sda/afp)