Laut «CNN» gehört Elsass wieder zu Deutschland

Pendant le direct sur l’attaque au couteau à Paris, CNN affiche une carte étrange, regardez le tracé de l’Alsace et de la Moselle. pic.twitter.com/QXErNEuFyV — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) October 3, 2019

Geografie scheint nicht zu den Stärken der Amerikaner zu gehören: Als am Donnerstag in Paris fünf Personen bei einer Messerattacke starben, ist dem amerikanischen Sender CNN ein grober Schnitzer unterlaufen. Dabei zeigte der Fensehsender eine Karte von Frankreich, auf der die Region Elsass und Moselle fehlt. Der französische Journalist Philippe Corbé, der als Korrespondent in New York lebt, machte über Twitter auf diesen Faux-Pas aufmerksam.

Die ausgewählte Frankreichkarte stammt aus den Jahren 1871-1918, als dieser Teil noch zu Deutschland gehörte. In den sozialen Medien machen sich die User über die mangelnden Geografiekenntnisse der Amerikaner lustig. Straßburg sei zudem Deutschland zugeordnet worden, wie ein User auf Twitter eindrücklich zeigt.

(L'essentiel)