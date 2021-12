Mann will Hund von Autobahn retten und stirbt

Vermutlich bei dem Versuch, seinen Hund einzufangen, ist ein 39-jähriger Deutscher auf einer Autobahn in den Niederlanden ums Leben gekommen. Der Mann sei Donnerstagabend auf der A58 bei Moergestel unweit von Tilburg angefahren worden und am Unfallort gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass er dem Hund auf die Autobahn hinterherrannte, nachdem dieser an einer nahe gelegenen Tankstelle aus seinem Wagen entwichen war.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sei eine Ermittlung eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. Zum Wohnort des Unfallopfers machte sie keine Angaben. Einsatzkräfte versuchten vergeblich, den Hund in einem Waldgebiet neben der Autobahn zu finden. Dass der Fahrer dem Tier nachgerannt war, hatten Zeugen berichtet.

(L'essentiel/DPA)