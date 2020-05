Junge hamstern mehr

Wer sind all die Hamsterkäufer, mag sich manch einer in den letzten Wochen gefragt haben. Wer sind die Leute, die massenweise Teigwaren, Desinfektionsmittel oder Toilettenpapier kaufen? Eine Studie aus Deutschland fördert nun Überraschendes zutage: Vor allem jüngere Menschen waren dafür verantwortlich, dass die Regale in den Supermärkten öfters gähnend leer waren.

Die Studie, aus der die Süddeutsche Zeitung zitiert, hat 1000 Personen aller Altersgruppen nach ihrem Einkaufsverhalten in letzter Zeit befragt. 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gaben an, in den letzten Wochen Produkte des täglichen Bedarfs wie Teigwaren, Seife oder Toilettenpapier über die gewöhnliche Menge hinaus eingekauft zu haben. Bei der Altersgruppe der über 60-Jährigen waren es nur 19 Prozent.

Auch Medikamente gehamstert

Eine klare Ursache, weshalb jüngere mehr hamstern, fehlt noch. Die Autoren der Studie haben aber erste Erklärungsversuche: So seien unter der jüngeren Altersgruppen auch viele Eltern, die zusätzlich auch für ihre Kinder Vorräte angelegt hätten.

Das Hamstern bezog sich nicht nur auf Produkte des täglichen Lebens: Auch bei Medikamenten herrschte eine deutlich größere Nachfrage als üblich. Dabei gaben rund drei Viertel der Befragten an, Medikamente angeschafft zu haben, ohne dass sie akut an einer Krankheit oder an Beschwerden gelitten hätten. 80 Prozent der Befragten rechtfertigten das damit, vorsorgen zu wollen für den Fall eines Engpasses in der Versorgung.

