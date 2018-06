Zwei Hunde werden bei lebendigem Leib verbrannt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das kleine Dorf Albaredo per San Marco, wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, steht unter Schock. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Hunde in ihren Boxen verbrannt – bei lebendigem Leib.

Die beiden Besitzer von Bobo und Lea sind am Boden zerstört. «Du denkst, die Menschen haben eine Seele, ein Herz, ein Gewissen», schreibt Marzia Tarabini auf Instagram. «Dann wachst du an einem Sonntagmorgen auf und entdeckst, dass eine bösartige Hand zwei Tiere getötet hat, die nur einen Fehler gemacht haben: zu bellen.»

Laut der Polizei wurden mehrere Liter Brennstoff über den sechsjährigen Rüden und das vierjährige Weibchen geschüttet, schreibt «La Provincia di Sondrio». Mehrere Tierschutzorganisationen haben eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

(L'essentiel/hvw)