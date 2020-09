24-​​Jähriger missbraucht Junge (12) an Schule

An einer Grundschule in Wilster, nordwestlich von Hamburg, ist am Dienstag ein zwölfjähriger Junge Opfer eines Sexualdelikts geworden. Ein 24-jähriger Triebtäter lauerte dem Jungen bei einem Kelleraufgang bei der Schule auf und missbrauchte ihn.

Gegen 17 Uhr hörten Zeugen, den Jungen um Hilfe schreien und alarmierten daraufhin die Polizei. Wie es laut Bild-Zeitung heißt, war der Junge von dem Vorfall derart traumatisiert, dass er nach der Tat die Flucht vom Tatort ergriffen haben soll. Die Polizisten fanden ihn völlig verstört auf. Den 24-jährigen Täter konnten sie wenig später festnehmen.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)