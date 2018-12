Feuerwehr findet tote 2-​​Jährige in Flüchtlingsheim

In einer Kölner Unterkunft für Flüchtlinge westlich der Altstadt hat die Feuerwehr am Montagmittag ein zweijähriges Mädchen tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt: «Aufgrund massiver Verletzungen des Kindes hat die Polizei Köln eine Mordkommission eingerichtet.»

Die aus Nigeria stammenden Eltern seien in der Obhut der Polizei in einer Klinik und würden vernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die 30-jährige Mutter verdächtigt. Sie sei am Morgen vor der Wohnung des Kindsvaters verwirrt angetroffen worden, heißt es in der Polizeimeldung. Einem Rettungssanitäter gab sie schließlich einen Hinweis auf das tote Kind in ihrem Zimmer in der Unterkunft. Die Obduktion der Leiche soll nun Aufschluss über die Todesursache geben.

(L'essentiel/vro)