Großrazzia wegen Verdacht auf Kinderpornografie

Ermittler sind in Nordrhein-Westfalen in einem landesweiten Einsatz gegen 56 Beschuldigte wegen Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie vorgegangen, wie deutsche Medien berichten. Es wurden laut Staatsanwaltschaft in Köln 41 Objekte durchsucht.

Die Durchsuchungsmaßnahmen richten sich gegen Beschuldigte, die sich selbst oder anderen vor allem mittels Sozialen Medien kinderpornographische Inhalte verschafft haben, so die Staatsanwaltschaft.

330 Datenträger sichergestellt

Nach ersten Informationen wurden mehr als 330 Datenträger sichergestellt. Haftbefehle seien nicht vollstreckt worden, doch hätten sich einige Beschuldigte bereits geständig gezeigt.

Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen Jahren mehrmals von Missbrauchsfällen erschüttert worden. Im August begann der Prozess um den Missbrauchsskandal von Bergisch Gladbach. Bei Razzien wurden gigantische Datenmengen mit Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs sichergestellt.

