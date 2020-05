Sprengung von Kühltürmen wurde geheimgehalten

Der Sprengabbruch der #Kühltürme in #Philippsburg wurde erfolgreich und sicher umgesetzt. Gegen 6.05 Uhr fiel der #Kühlturm von Block 1 wie geplant in sich zusammen, kurz danach der #Kühlturm von Block 2. Weitere Infos der #EnBW folgen. pic.twitter.com/KJG8Mj9oev — EnBW (@EnBW) May 14, 2020

6.05 Uhr zeigte die Uhr am Donnerstagmorgen an, als im stillgelegten AKW Philippsburg bei Karlsruhe die beiden riesigen Kühltürme unter lautem Krachen in sich zusammenfielen. Die Sprengung gab die Energie Baden-Württemberg auf Twitter bekannt.

Aufgrund der herrschenden Corona-Krise wurde der Zeitpunkt der Sprengung lediglich auf 48 Stunden eingegrenzt, eine genaue Uhrzeit gab es nicht. So wollte man größere Menschenansammlungen, die dem Spektakel beiwohnen wollten, verhindern. Dies klappte aber nur teilweise. Einige Schaulustige fanden sich dann doch ein, um einen letzten Blick auf die Betonriesen zu erhaschen.

(L'essentiel/dmo)