Klinik setzt Patientin bei Minusgraden auf Straße

Ein Krankenhaus in Baltimore hat eine Patientin, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte, auf die Straße gestellt. In einem Video ist zu sehen, wie die Frau lediglich ein Hemd und Socken trägt. Die Temperaturen in der größten Stadt des US-Bundesstaates Baltimore liegen derzeit im Minusbereich – dazu kommt ein eisiger Wind.

Imamu Baraka, der in der Nähe arbeitet, sah die sichtlich verwirrte Frau und nahm das Video auf. «Ich war so wütend, dass ich beschloss, davon ein Video zu machen. Sonst hätte mir niemand geglaubt», sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

Krankenhaus entschuldigt sich

Baraka rief daraufhin eine Ambulanz, die die Frau wieder zurück in das Krankenhaus brachte. Was danach mit ihr geschah, ist nicht bekannt. Das Krankenhaus bestätigte aber, dass die Frau in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen worden war.

Der Präsident und CEO des Krankenhaus, Mohan Suntha, sagte später bei einer Pressekonferenz, das Krankenhaus habe in diesem Fall versagt. Er versprach eine umfassende Prüfung des Vorfalls.

(L'essentiel/fur)