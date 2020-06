Rentner erhält seit neun Jahren nicht bestellte Pizza

«Ich zittere, sobald ich ein Moped höre», sagt Jean Van Landeghem. Seine Angst hat aber nicht etwa mit einem Motorradunfall zu tun, sondern mit Pizza. Seit neun Jahren erhält der Rentner aus Belgien immer wieder Pizza-Bestellungen, die er nie aufgegeben hat.

Das erste Mal passierte es 2011, als er eine Ladung Pizza nach Hause geliefert bekam. Der Belgier dachte anfangs, es handle sich um einen Adressfehler. Doch die Ankunft der Pizzen hat seitdem nicht mehr aufgehört. «Es passiert an Wochentagen, aber auch an Wochenenden, eigentlich zu jeder Zeit», so Van Landeghem gegenüber Het Laatste Nieuws. «Man hat mir sogar Pizzen gebracht, die um 2 Uhr morgens bestellt wurden», so der 65-Jährige, der unter den Streichen mittlerweile leidet. Die Pizza stammt auch nicht immer vom selben Lieferservice, sondern von zehn verschiedenen Lieferanten. An ein und dem selben Tag musste er sogar mit diesen zehn Zustellern gleichzeitig verhandeln.

"Jean Van Landeghem, un sexagénaire de Turnhout, a la phobie des pizzas."https://t.co/pqx7zZOOix — Jeremy Audouard (@Jeremyaudouard) June 1, 2020

Aber nicht nur Van Landeghem geht das Ganze auf die Nerven. Auch die Pizza-Zulieferer sind verärgert. Da der Rentner sämtliche Bestellungen ablehnt, bleiben sie selbst auf den Kosten für die Pizzen sitzen. «Es kostet sie viel Geld und zudem müssen sie auch noch Lebensmittel wegwerfen», beklagt sich der Belgier. Um dem Spuk ein Ende zu setzen, kontaktierte der Renter die Polizei, wie 7sur7 schreibt. Doch auch diese konnte den Pizza-Besteller noch nicht ausfindig machen. Van Landeghem geht davon aus, die Person zu kennen, die ihm den Pizza-Streich schon seit mehreren Jahren spielt. Demnach würden auch seine Freunde regelmäßig mit unbestellten Pizzen beliefert.

(L'essentiel/bl)