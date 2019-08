Schweizer im Kosovo angeschossen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der kosovarischen Stadt Shtime, rund 30 Kilometer von der Hauptstadt Pristina entfernt, wurde ein in der Schweiz lebender Mann Opfer eines Raubüberfalls. Wie das kosovarische Nachrichtenportal Koha.net schreibt, wurde der Mann von vier maskierten Männern am frühen Mittwochmorgen überfallen.

Laut eines Polizeisprechers wurde der Mann angeschossen, als er sich nicht ergeben wollte. Nach der Schussabgabe flüchteten die Männer, doch im Innenhof des Hauses trafen sie auf den Bruder des Verwundeten. Dieser verfolgte die Täter.

Bruder in Untersuchungshaft

Bei der Verfolgungsjagd wurde einer der Räuber getötet. Noch ist unklar, wie der Mann starb. Laut den lokalen Medien wurde er mit einem Messer getötet. Seine Identität ist noch unklar. Er hatte keine Dokumente bei sich.

Der Angeschossene wurde laut Kallxo lebensgefährlich verletzt. Er reiste wohl erst einen Tag zuvor in den Kosovo. Sein Bruder sitzt nach der Verfolgungsjagd nun in Untersuchungshaft.

(L'essentiel/fss)