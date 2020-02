Blitzmarathon bringt nichts gegen Raser

Regelmäßig führt die Polizei einen Blitzmarathon durch. Dann blitzt es gefühlt an jeder Ecke und Raser werden zur Kasse gebeten. Ein paar Tage vorher kündigt sie die Offensive an und informiert in einer Kampagne über die Gefahren des Rasens. «Nudging» heißt diese Methode in der Forschung. Sie soll Menschen dazu «anstupsen», weniger zu rasen. Aber bringt das auch was?

Das Ergebnis einer Studie lautet: Nein. Zwar halten sich Fahrer während des Blitzmarathons häufiger an die Geschwindigkeitsbeschränkungen, doch bereits am Tag danach ist der Effekt gleich Null. Auf Autobahnen wird selbst während der Blitzmarathons weiter gerast.

«Unsere wichtigste Erkenntnis: Gut zureden hilft bei Rasern nichts. Die Menschen fahren nur langsamer, wenn sie Sorge haben müssen, geblitzt und bestraft zu werden», fasst der Ökonom Stefan Bauernschuster den Kern der Studie zusammen. Seine Kollegin Ramona Rekers ergänzt: «Sobald die Blitzerei vorbei ist, konnten wir keine Veränderung mehr feststellen. Blitzmarathons haben keinen anhaltenden Effekt für Sicherheit auf den Straßen.»

(mb/L'essentiel)