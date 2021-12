Fünf Tote nach heftigem Frontalcrash

Die Polizei Nordhessen rückte am Sonntagabend um etwa 20.30 Uhr mit einem Großaufgebot aus, nachdem auf der Bundesstraße 253 zwei Autos frontal zusammengestoßen waren. Die Insassen der Fahrzeuge, vier Männer im Alter von 27 bis 57 Jahren in dem einen Auto und eine 42-jährige Frau im anderen, verstarben alle noch am Unfallort. Einem Polizeisprecher zufolge könnte nach ersten Erkenntnissen überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall geführt haben. Auf der Strecke, wo sich der Unfall ereignete, gilt ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern.

Der Wagen mit den vier Männern war von Fritzlar in Richtung Bad Wildungen unterwegs, wie der «Focus» schreibt. Der Zusammenstoß ereignete sich in einer Rechtskurve und schleuderte beide Fahrzeuge in den Straßengraben. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert.

Aufwendige Bergung

Die Unfallstelle wurde über Nacht großräumig abgesperrt, während die Feuerwehr die fünf Unfallopfer aus den völlig zerstörten Fahrzeugen befreite. Die Bergung konnte um etwa 0.50 Uhr abgeschlossen werden; die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 45.000 Euro.

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)