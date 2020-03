Kein Desinfektionsmittel? So machst du dein eigenes

Wegen des Coronavirus ist Desinfektionsmittel in vielen Geschäften ausverkauft. Wie man sich trotzdem vor Viren und Bakterien schützen kann? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt ein einfaches Rezept zum Selbermischen.

Für 10 Liter Desinfektionsmittel werden 8333 ml Ethanol (96-prozentige Lösung), 417 ml Wasserstoffperoxid (3-prozentige Lösung) und 145 ml Glycerin (98-prozentige Lösung) mit destilliertem Wasser aufgegossen. Die Lösung wird dann leicht geschüttelt und in Flaschen abgefüllt. Wer ganz sicher sein will, wartet 72 Stunden, um etwaige Rückstände in den Fläschchen zu neutralisieren.

Wir haben einen halben Liter zubereitet und die Prozedur im Video dokumentiert (siehe oben).

Die Infos der WHO zum Nachlesen gibt es hier. Es gilt: Mit hochprozentigem Alkohol und Chemikalien darf nur ab 18 Jahren und auf eigene Verantwortung hantiert werden. Die WHO betont: Nur zur äußeren Anwendung, nicht in Kontakt mit den Augen bringen, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, entzündlich.

(L'essentiel/pic/no)