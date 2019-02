Diese Mutter kocht jeden Sonntag 22 Mahlzeiten vor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vorkochen ist zwar keine neue Erfindung, aber in Zeiten von Instagram nennt man das Vorbereiten von Mahlzeiten Meal-Prepping.

Einmal Kochen, mehrfach essen

Eine Frau aus Australien hat dies perfektioniert: Jeden Sonntag plant Nicole Knight den Speiseplan ihrer Familie für die nächste Woche, schreibt eine sorgfältige Einkaufsliste, holt die Zutaten und macht sich danach ans Kochen.

Am Wochenende gibt's frische Küche

Sie bereitet drei Mahlzeiten vor, davon macht sie jeweils sechs Portionen. «Das gibt meinem Mann und mir bis Donnerstagabend jeweils zwei Portionen am Tag, die wir nach Lust und Laune aussuchen.» Freitags und am Wochenende isst und kocht die Familie spontan.

Rüsten, kochen, rösten

Beim Kochen ist sie bestens organisiert: Sie rüstet sich zuerst mit allen Zutaten, dann kocht sie Reis, Quinoa, Pasta usw., während sie das Gemüse im Ofen röstet. Nach dem Kochen packt Nicole die 22 Mahlzeiten in Frischhalteschalen. Nicole setzt auf Meal-Preppen, weil es ihrer Familie mehr Zeit unter der Woche schenkt.

Mehr Zeit unter der Woche

Auch für ihren Zweijährigen bereitet sie jeweils am Sonntag alle Mittagessen für die nächsten vier Tage vor. Der jüngste Sohn, Zephi, trinkt immer noch Muttermilch. «Ich liebe das Gefühl, am Sonntag alles erledigt zu haben. So kann ich mich unter der Woche mehr meiner Familie widmen und Sport machen», sagt die 25-Jährige.

Prepst auch du deine Mahlzeiten? Zeig uns, was bei dir auf den Tisch kommt.

(L'essentiel/gss)