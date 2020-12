Maskenpflicht bringt Erotikladen Geschäftsboom

Eike Wächtler-Rudolph betreibt eine Erotik-Geschäft im deutschen Oschatz. Seit die Kunden ihr Gesicht bedecken müssen, laufe das Geschäft besser denn je, sagt die Unternehmerin. Durch die Maske erkenne man kaum noch jemanden und das führe dazu, dass auch auch viele Neukunden in ihr Geschäft kommen.

Anonymität wird bewahrt

Die Sex-Toy-Verkäuferin hat eine Botschaft an alle, die noch Zweifel haben: «Sie müssen keine Angst haben. Ich bin eine nette, verständnisvolle Verkäuferin. Hier bewahrt jeder seine Anonymität.» In ihrem Geschäft gibt es insgesamt vier Räume, in die man ausweichen kann, wenn weitere Kunden kommen. «Und die Chancen, dass einen jemand wiedererkennt sind nun ja sowieso gering», sagt die Ladenbesitzerin.

(L'essentiel/tha)