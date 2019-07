Influencerin (24) tot in Koffer gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf Instagram folgten Jekaterina Karaglanowa über 80.000 Menschen. Die Beauty- und Reise-Influencerin postete täglich Bilder auf der sozialen Plattform. Nun ist die 24-Jährige tot. Sie wurde ermordet.

Ihr Vermieter machte in der Wohnung der Russin den grausamen Fund. Die Bloggerin lag nackt in einen Koffer gezwängt. Sie hatte Messerstiche am ganzen Körper und ihre Kehle war durchgeschnitten. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bislang wurde niemand verhaftet.

Reise nach Amsterdam geplant

Das Bloggen war für Karaglanowa nur eine Nebenbeschäftigung. Laut Bild arbeitete sie als Ärztin, spezialisiert auf Dermatologie und sexuell übertragbare Krankheiten. Erst vor wenigen Monaten hatte sie sich von ihrem Freund (32) getrennt. Kurze Zeit später kam sie mit einem 52-jährigen Mann zusammen.

Laut ihrem Instagram-Profil war sie vergangene Woche noch auf der griechischen Insel Korfu. Kommende Woche wollte sie mit ihrem Freund in die Niederlande reisen. Ob einer der beiden Männer etwas mit der grausamen Tat zu tun hat, ist noch unklar.

(L'essentiel/fss)