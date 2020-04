Infizierter spuckt Mann an und stirbt

Anan Sahoh (56) starb am Montag in einem Zug zwischen Bangkok und Narathiwat. Seine Leiche wurde aufgefunden, nachdem der Mann an Bord an Krämpfen und Erbrechen gelitten hatte. Nachfolgende Tests ergaben, dass er mit Covid-19 infiziert war. Sorgen bereiten den Behörden aber die Momente, bevor er in den Zug stieg. Minuten vor dem Kauf seines Tickets wurde Anan Sahoh von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie er einen Mann in der Warteschlange am Ticketschalter anspuckte.

«Wenn jemand diese Person kennt, soll er sofort ins Krankenhaus gehen», sagte der Chef der thailändischen Eisenbahn. Nachdem die Leiche entdeckt wurde, wurden alle Passagiere aus dem Wagen, in dem sich Sanoh aufgehalten hatte, evakuiert. Der Wagen wurde vom Rest des Zuges abgekoppelt und vollständig desinfiziert.

Sahoh war aus Pakistan zurückgekehrt, wo er ein Gesundheitszeugnis ausgestellt bekam. Alle Personen, die nach Thailand einreisen, müssen diese Bescheinigung vorlegen und 14 Tage in Quarantäne verbringen. In Thailand gibt es offiziell 1651 bestätigte Fälle des Coronavirus und bisher zehn Todesfälle. Die offiziellen Zahlen sind fragwürdig, da die Sterblichkeit mit 0,61 Prozent niedriger ist als in Luxemburg (1,25 Prozent) und deutlich niedriger als in Frankreich (7 Prozent) oder Italien (11,8 Prozent).

