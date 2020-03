Sieben Tote nach Brandstiftung in Russland

Mindestens sieben Menschen sind bei einer mutmaßlichen Brandstiftung in der russischen Stadt Jekaterinburg ums Leben gekommen. Eine verletzte Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden am Freitag in der Millionenmetropole am Ural mit.

Ein etwa 70 Jahre altes zweistöckiges Holzhaus war in der Nacht in Brand geraten. Bei Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte sieben Leichen. Zehn Menschen konnten sich in Sicherheit bringen.

Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Viele dieser alten Holzhäuser müssen in Städten für Neubauprojekte Platz machen. Oft haben Baufirmen Probleme, die Menschen zum Umzug zu bewegen. Medien in Jekaterinburg berichteten, dass ein psychisch kranker Mensch den Brand gelegt haben könnte. Nach dem Verdächtigen werde gesucht, hieß es.

