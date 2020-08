Autofahrer verhindert Vergewaltigung

Ein Autofahrer (34) in Chemnitz (D) hörte plötzlich Schreie eines Mädchens aus einem Gebüsch. Sofort hielt er an, ihm fiel ein Mann am Straßenrand auf. Der 34-Jährige sprach den Mann an.

Der Mann war laut Polizeimitteilung nicht allein: «Daraufhin ließ offenbar der zweite von einer Jugendlichen ab, die dann wegrannte.» Auch die beiden Männer flüchteten.

Die Männer haben sie in der Straßenbahn angesprochen

Der Autofahrer folgte dem Mädchen. Es erklärte, dass die Männer versuchten, sie zu vergewaltigen. Die Jugendliche wurde in einer Straßenbahn angesprochen. Als sie ausstieg, wurde sie festgehalten, bedrängt und unsittlich berührt.

Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagabend. Die Männer sind noch nicht gefasst. Die Polizei sucht Zeugen.

(L'essentiel/Nadine Wozny)